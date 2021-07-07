В Туркмении обязали вакцинироваться от коронавируса граждан старше 18 лет

ТАСС, 7 июля. Власти Туркмении приняли решение о начале обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей республики старше 18 лет. Об этом в среду сообщает газета " Нейтральный Туркменистан " со ссылкой на Информационный центр здравоохранения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.

"Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации", - говорится в сообщении. В ведомстве указали, что в стране создан "необходимый запас профилактических вакцин против COVID-19 и продолжается работа по охвату населения профилактическими прививками против этой инфекции".

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. При этом никаких запретов, в том числе на массовые мероприятия, не вводилось. Миссия Всемирной организации здравоохранения, которая работала там в июле прошлого года в течение 10 дней, дала рекомендации по "повышению уровня готовности и мерам реагирования в случае выявления в республике" коронавирусной инфекции.

Для иммунизации населения Туркмения ранее уже получила российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", а также китайский препарат CoronaVac. Как сообщало Государственное информационное агентство Туркмении, в связи с поступлением достаточного количества препаратов в республике была начата вакцинация групп повышенного риска заражения.