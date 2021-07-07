Прокуроры прикаспийских государств подписали соглашение о защите Каспия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Генеральные прокуроры пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России - подписали декларацию о сотрудничестве в сфере защиты Каспия. Документ был подписан на встрече генеральных прокуроров государств прикаспийского региона, которую провел в среду в Санкт-Петербурге генпрокурор России Игорь Краснов (генпрокурор Ирана принял участие в мероприятии по видеоконференции).

Краснов подчеркнул, что Каспийское море имеет огромное стратегическое значение для всех пяти государств и связывает территории наших стран в единую экологическую систему, поэтому совместная деятельность, которую предусматривает Декларация генеральных прокуроров государств прикаспийского региона о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря, окажет позитивное влияние.

Генпрокурор отметил, что российская прокуратура имеет значительный опыт надзора за исполнением природоохранного законодательства, который осуществляют специализированные природоохранные прокуратуры.

"Более 30 лет функционирует Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, осуществляющая надзорную деятельность на объектах, находящихся в бассейне реки Волги, ее притоков, а также дельте Каспийского моря. Такой подход себя полностью оправдал. Именно поэтому также образованы Амурская бассейновая и Байкальская межрегиональная природоохранные прокуратуры. Мы готовы поделиться опытом их работы", - отметил Игорь Краснов. "Хотя, по нашим оценкам, проблем более чем достаточно - это нефтедобыча и негативные последствия от ее осуществления, выбросы вредных отходов производства, незаконное строительство на прибрежной полосе", - добавил он.

"Эта встреча и подписание документа заложат фундамент для дальнейшего взаимодействия на прикаспийском направлении в пятистороннем формате. Уверен, что оно будет насыщенным и продуктивным", - заявил он. Краснов предложил в начале 2022 года провести встречи на экспертном уровне, чтобы более детально обсудить вопросы сотрудничества в сфере защиты экологии Каспия.