Эксперт: иностранные вакцины от ковида могут комбинироваться с отечественными

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Регистрация иностранных вакцин от коронавируса в России может быть полезна, в том числе для усиления иммунитета различными комбинациями препаратов. Такое мнение в среду выразил главный врач медцентра "Лидер-медицина", педиатр, вирусолог Евгений Тимаков в эфире телеканала "Москва-24".

"Будет целесообразным, если у нас будут вакцины с другими векторами, [такие] как вакцина AstraZeneca, или <...> у нас еще появляется возможность увеличить производство 5-го вектора, как вакцина "Конвидеция", которую поставлять будет Китай <...> То есть, в принципе, резон в этих [иностранных] вакцинах есть, и, таким образом, просто будем расширять возможность, усиливать иммунитет различными комбинациями", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин на территории России.