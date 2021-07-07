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Дело Ивана Сафронова

Кремль не комментирует детали следствия по делу Сафронова

По словам пресс-секретаря президента РФ, дело Ивана Сафронова носит резонансный характер, а сложность следственных действий по нему обусловлена закрытым характером расследования и тяжестью предъявленных обвинений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кремль не вмешивается в следственные действия, в том числе по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, и не может их комментировать. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы не можем комментировать модальность или какие-то детали следствия, - сказал представитель Кремля. - [Мы] никогда не вмешиваемся в какие-то следственные действия".

По словам Пескова, дело Сафронова носит резонансный характер, а сложность следственных действий по нему обусловлена закрытым характером расследования и тяжестью предъявленных обвинений.

Советник главы Роскосмоса был задержан утром 7 июля 2020 года возле своего дома на Нижегородской улице, а после арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело Ивана Сафронова
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