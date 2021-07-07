Треть взрослого населения Пензенской области вакцинировалась от коронавируса

ПЕНЗА, 7 июля. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса в Пензенской области прошли более 33% взрослого населения региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте областного Минздрава.

"Более 33% взрослого населения Пензенской области, запланированного на вакцинацию для формирования коллективного иммунитета, привито от COVID-19. За последние две недели темп вакцинации в субъекте увеличился в полтора раза", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, первый компонент вакцины получили более 218 тыс. человек, полностью завершили прививочный курс 149,5 тыс. человек. В настоящее время в регионе есть два виды вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

"В выходные мы ожидаем один из самых крупных траншей вакцины "Спутник V" в количестве 29 тысяч комплектов", - приводятся в сообщении слова врио министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 50 864 случая заражения коронавирусной инфекцией, 45 660 человек выздоровели, 1 165 пациентов умерли. В регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, с 23:00 до 06:00 ограничена работа общепита, приостановлена деятельность фудкортов в торговых центрах.