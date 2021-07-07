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Пандемия COVID-19
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Кабмин рекомендовал регионам строго соблюдать ограничения на массовые мероприятия

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее обратила внимание на случаи проведения массовых мероприятий в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой и попросила премьер-министра поддержать проект постановления о требованиях по соблюдению всех правил

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти регионов РФ должны неукоснительно соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий, во время которых не выполняются санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 29 июня.

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"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте правительства.

На заседании 29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на случаи проведения массовых мероприятий в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет этого делать. Она попросила Мишустина поддержать проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором содержатся уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил, чтобы можно было сохранять здоровье населения, не допуская такого рода мероприятий в условиях эпидемии. Премьер-министр РФ в ответ поручил активизировать работу главных санитарных врачей в регионах в этом направлении.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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