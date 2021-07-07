Санатории Крыма вакцинировали от коронавируса более 65% сотрудников

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Более 11 тыс. работников отелей и санаториев Крыма, или более 65% от общего числа сотрудников получили прививку от коронавируса централизованным способом, сообщила пресс-служба Минтуризма региона.

"В Крыму продолжается вакцинация сотрудников туристической сферы. По ряду санаториев вакцинировано более 65% сотрудников. Продолжается вакцинация сотрудников Сакского военного клинического санатория им. Н. И. Пирогова - заявка на вакцинацию составляет порядка 800 человек - более 90% всего персонала. Продолжается вакцинация в ТОК "Судак", "Нижняя Ореанда", санаторий "Утес", санаторий "Орен-Крым" и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пансионатах и санаториях курортного объединения ГУП "Солнечная Таврика" "централизованным способом вакцинировано 65% постоянных сотрудников".

"Темпы вакцинации санаторно-курортных предприятий, оказывающих лечение, значительно усилены, ровно, как и другие объекты размещения. Мы получаем ежедневно до пяти заявок на централизованную вакцинацию и организовываем ее совместно с Минздравом Крыма", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, всего выявлено более 50 тыс. положительных на COVID-19, выздоровевших - около 45 тыс. человек, умерших - более 1,5 тыс. человек.