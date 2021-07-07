Ковид выявлен у 20 детей и двух вожатых в оздоровительном лагере под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у 20 детей и двух вожатых в загородном оздоровительном лагере "Зеленые горки" под Красноярском. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Накануне у 12 детей, которые находились на летнем отдыхе в этом учреждении, поднялась температура и были обнаружены признаки ОРВИ. Детей поместили в изолятор, у всех контактировавших с ними сотрудников загородного учреждения взяли тесты на COVID-19 <...>. В результате лабораторных исследований диагноз "COVID-19" был подтвержден у 22 человек - 20 детей и двух вожатых", - сообщили в пресс-службе.

Родители заболевших детей были экстренно оповещены о случившемся, 18 детей забрали родители для дальнейшего лечения по месту жительства. Два ребенка остаются в изоляторе - в среду их также заберут родители.

В пресс-службе уточнили, что в лагере приняты все меры по обеспечению противоэпидемиологических мероприятий - осуществляется обработка всех контактных поверхностей по вирусному режиму, проводится обеззараживание всех помещений облучателями-рециркуляторами, у всех оставшихся в лагере детей и сотрудников проводится ежедневная термометрия.

Как сообщили в региональном министерстве образования, в лагере остаются 75 детей и 42 сотрудника лагеря. Лагерь продолжает работать с соблюдением всех эпидемиологических мер и требований. У всех оставшихся детей и сотрудников не обнаружено никаких признаков ОРВИ, медики ежедневно осматривают детей и взрослых.