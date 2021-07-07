Парламент Петербурга поддержал увеличение количества зеленых зон в Василеостровском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект об увеличении минимальной нормы обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования на Васильевском острове с 6 до 10 кв. метров на человека. Соответствующий документ приняли в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, передает корреспондент ТАСС.

"Несколько лет назад были установлены нормативы площади зеленых насаждений на одного жителя для районов Санкт-Петербурга. Для центральных районов установили 6 кв. м, а для периферийных районов, где застройка, естественно, в советское время производилась по другому модулю, - с учетом зеленых насаждений 12 кв. метров на человека. Василеостровский район почему-то еще тогда попал в категорию, где на одного жителя предполагается всего лишь 6 кв. метров зеленых насаждений. При застройке, скажем, новых намывных территорий, при заполнении "лакун", которые имеются в западной части Васильевского острова, необходимо придерживаться совершенно другой методики и обеспечивать нормальную площадь зеленых насаждений на каждого жителя", - сказал на заседании один из авторов законопроекта депутат Алексей Ковалев.

Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что ранее введенные дифференцированные нормативы - "это лишь нижнее пороговое значение", которое необходимо увеличивать при любой возможности. "Если уже сегодня не ввести законодательное ограничение, завтра [на Васильевском острове] могут появиться очередные "каменные джунгли", - привели его слова в пресс-службе городского парламента.

По мнению Макарова, предложение увеличить районный норматив минимальной обеспеченности населения территориями зеленых насаждений более чем в полтора раза - с 6 до 10 кв. метров, "выглядит крайне своевременным и обоснованным". Он отметил, что это позволит зарезервировать возможности для появления на Васильевском острове новых парков и скверов.