На Кубани более 1,2 тыс. частных домов оказались подтопленными из-за дождей

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Сильные дожди в Краснодарском крае с 4 по 6 июля привели к подтоплениям 1 262 частных домовладений и 1 548 придомовых территорий, сообщил ТАСС в среду первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

"... в 16 населенных пунктах 6 муниципальных образований (г. Сочи, г. Горячий Ключ, г. Геленджик, Северский, Славянский и Туапсинский районы) произошло подтопление 1 548 придомовых территорий и 1 262 частных домовладений, а также одного социально значимого объекта", - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что проводилась эвакуация 368 человек, из них 127 детей, в пунктах временного размещения находились 62 человека, из них 18 детей.

Вице-губернатор добавил, что накануне от воды были освобождены 1 247 частных домовладений и 1 439 придомовых территорий, подтопленными оставались 15 домовладений и 52 придомовые территории в трех муниципальных образованиях: Славянский и Северский районы, город Горячий Ключ где проживают 220 человек, из них 35 детей.

По словам Алексеенко, в среду откачка воды из частных домов и с придомовых территорий продолжается, также проводится распил поваленных деревьев, уборка территорий и вывоз мусора, в пяти муниципальных образованиях работают оценочные комиссии, которые устанавливают ущерб, населению оказывают адресную помощь.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. По данным синоптиков, циклон пройдет по всей Кубани. Режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Славянском, Северском, Туапсинском районах. В регионе из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. Купание на пляжах на побережье было запрещено.