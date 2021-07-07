Ростуризм просит разрешить пускать на курорты Кубани туристов с отрицательным ПЦР-тестом

Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, однако многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска - сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса", - сказала Догузова.

Ростуризм, по ее словам, по-прежнему придерживается позиции, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край и с отрицательным ПЦР-тестом. "С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение", - отметила она.