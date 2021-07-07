Эксперт: коронавирус перестанет "доставлять хлопоты" после иммунизации 80% населения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция перестанет "доставлять хлопоты" через год-два, когда 80% населения будут иметь иммунитет к вирусу, она также станет сезонной, как другие респираторные инфекции, однако периодические вспышки заболеваемости все равно будут, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

"Совершенно очевидно, что этот вирус попал в человеческую популяцию, он никуда из нее не уйдет <...> Она перестанет нам доставлять такие хлопоты, как сейчас, я думаю, через год-два, когда 80% населения будут проиммунизировано - либо люди переболеют, либо будут провакцинированы. Все равно она будет, как все респираторные инфекции, иметь сезонный характер. Пока она этого не имеет. И будет периодически, даже в зависимости [от] создания условий, как вот в Индии создали условия для распространения, вот вам вспышка, периодически будет она потихоньку сочиться", - сказал он в среду в эфире телеканала "Доктор".

Зверев напомнил, что в мире удалось ликвидировать только одну инфекцию - оспу. "Для этого понадобилось 20 лет международного напряженного труда, когда все были согласны, когда все работали в единой команде и была надежная вакцина. И сама оспа была только в отдельных местах на земном шаре", - пояснил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 682 634 случая заражения, выздоровели 5 121 919 человек, умер 140 041. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.