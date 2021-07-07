В горах Сочи открыли новый веревочный парк с аттракционами

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Веревочный парк с пятью маршрутами и четырьмя новыми аттракционами появился в горах Красной Поляны в Сочи, маршруты парка расположены на высоте от 1,5 до 13 метров над землей, сообщили в пресс-службе курорта "Красная Поляна".

"Еще один веревочный парк для всей семьи открылся на курорте "Красная Поляна" на высоте 900 м над уровнем моря. Пять новых маршрутов и четыре аттракциона расположились в широколиственном лесу, где в летний день можно в полной мере насладиться лесной прохладой и свежим воздухом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что веревочные маршруты расположены на высоте от 1,5 до 13 м над землей, перед стартом гостям проводят инструктаж и экипируют страховочным снаряжением. Также в новом парке представлены маршруты для детей от четырех до семи лет.

"Можно прокатиться на воздушном сноуборде на тросе, натянутом между деревьями, и совершить настоящий прыжок Тарзана. В отличие от действующего парка на высоте 1 460 м здесь появились такие аттракционы как "Гигантская сеть", "Скала приключений", "Лестница чемпионов" и трехмерный "Лесной лабиринт". Для романтиков в парке создали маршрут "Панорамный", с его площадок в кронах деревьев открываются виды на горные ландшафты", - добавили в пресс-службе.

Курорт "Красная Поляна" - один из горнолыжных курортов Сочи, включающий более десяти форматов отдыха и более 100 развлечений. На территории курорта расположены отели, спа-комплексы, аквапарк, а также 30 км трасс для катания.