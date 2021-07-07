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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Трутнев: родным пассажиров рухнувшего на Камчатке Ан-26 окажут всю необходимую помощь

Вице-премьер также подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование причин катастрофы

ТАСС, 7 июля. Родным пассажиров самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, будет оказана вся необходимая помощь, по факту произошедшего будет проведено тщательное расследование, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета в Камчатском крае. Это большая трагедия для всех нас. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы, семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда.

 

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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