Трутнев: родным пассажиров рухнувшего на Камчатке Ан-26 окажут всю необходимую помощь

ТАСС, 7 июля. Родным пассажиров самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, будет оказана вся необходимая помощь, по факту произошедшего будет проведено тщательное расследование, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета в Камчатском крае. Это большая трагедия для всех нас. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы, семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда.