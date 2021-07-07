В Еврокомиссии считают, что новых ограничений в ЕС из-за дельта-штамма не ожидается

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что новых существенных ограничений на территории Евросоюза из-за дельта-штамма коронавируса не ожидается. Об этом он сказал в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я не вижу сейчас на горизонте новых существенных ограничений по всему Евросоюзу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.