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Пандемия COVID-19

В Еврокомиссии считают, что новых ограничений в ЕС из-за дельта-штамма не ожидается

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020 года

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что новых существенных ограничений на территории Евросоюза из-за дельта-штамма коронавируса не ожидается. Об этом он сказал в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

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"Я не вижу сейчас на горизонте новых существенных ограничений по всему Евросоюзу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.

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