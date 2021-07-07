Июнь 2021 года вошел в число самых жарких в истории метеонаблюдений

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Июнь 2021 года стал одним из самых теплых в мире, разделив 4 место с 2018 годом после аналогичных периодов 2016, 2019 и 2020 годов. Как сообщается в среду в отчете программы спутникового мониторинга Copernicus, прошлый месяц оказался в среднем на 0,21 градуса Цельсия теплее, чем аналогичные периоды за 1991-2020 годы.

Июнь 2021 года стал вторым после июня 2019 года самым теплым месяцем в Европе, достигнув своего пика в восточной части региона. Средняя температура прошлого июня в Европе оказалась на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем аналогичные периоды за 1991-2020 годы.

Прошлый месяц также побил несколько температурных рекордов в ряде районов Северной Америки, став таким образом самым теплым июнем за всю историю метеорологических наблюдений на материке. В регионе арктической Сибири июнь 2021 года вошел в пятерку самых жарких июней, заняв 4 место после 2018, 2019 и 2020 годов. При этом температура в Антарктике была ниже нормы.

Все представленные результаты основаны на компьютерном анализе с использованием различных измерений со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.

23 июня 2021 г. научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об установлении нового температурного максимума июня в Москве. По его словам, между 14:00 и 15:00 часами воздух в столице прогрелся до 34,8 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд по самой высокой июньской температуре в Москве был установлен 21 июня 1901 года и составлял 34,7 градуса. По данным Гидрометцентра, причиной жаркой погоды стал мощный гребень субтропического антициклона, вытянувшийся над территорией европейской России со стороны Иранского нагорья.