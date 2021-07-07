Эксперт считает, что испытывать вакцины от ковида на детях еще рано

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев считает, что испытывать вакцины против новой коронавирусной инфекции на детях еще рано, так как пока недостаточно получено данных о влиянии препаратов на взрослых.

"Все вакцины почти, которые сейчас используются широко, и "Спутник V", и американские вакцины - это вакцины на новых платформах. Они широко никогда нигде не использовались", - сказал он в среду в эфире телеканала "Доктор". Зверев предложил сначала посмотрить на влияние препаратов на взрослых.

При этом эксперт отметил, что в целом сейчас вакцина от коронавируса нужна только определенным категориям детей.

"Это дети, которые требуют особого внимания, они нуждаются в вакцинации. И какой вакциной их прививать - это вопрос. Возможно, я например, склонен к тому, что, наверное, здесь как раз можно будет использовать "убитую" вакцину, которую делают в центре Чумакова. Потому что это известный традиционный метод, мы знаем, что мы можем получить в виде осложнений, это испытанная вещь", - считает Зверев.

"Это решение [об исследованиях и вакцинации детей] принимает сообщество врачей, мы прислушиваемся к мнению биологов и специалистов в области эпидемиологии и хотим сказать, что до тех пор, пока не будет установлена окончательная эпидемиология новой коронавирусной инфекции, у нас будет очень много мнений на этот счет, но мы основываемся на научных исследованиях", - ответил Звереву президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, главный детский гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

Исследования вакцины у детей

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" у детей в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.