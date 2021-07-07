Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов, госпитализированный с коронавирусом, седьмые сутки остается в реанимации, но врачи планируют постепенно начать выводить его из медикаментозного сна. Об этом ТАСС сообщила в среду его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Сегодня седьмые сутки в реанимации. Состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, пока остается на ИВЛ. Вчера я разговаривала с врачом, они хотят попробовать выводить его потихоньку из этого медикаментозного сна и возвращать самостоятельное дыхание. Это делается очень аккуратно", - сказала она.

Мамонова подчеркнула, что чрезвычайно благодарна врачам за все, что они делают. "Сейчас идет война с невидимым противником, причем воюют не военные, а самый миролюбивый народ, я потрясена их мужеством. Медсестры и врачи каждый день идут на передовую, в самый эпицентр, подставляя свое здоровье и жизнь. Я восторгаюсь этими людьми, низкий поклон", - поделилась она.

О госпитализации артиста его супруга сообщила 1 июля. Мамонов проходит лечение в реанимации московской больницы в Коммунарке.

Петру Мамонову в апреле исполнилось 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.