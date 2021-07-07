Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на лечебные пляжи

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор до 1 марта 2022 года ограничил доступ посторонних на пляжи санаторно-курортных организаций в целях борьбы с коронавирусом. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"До 1 марта 2022 года в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний доступ на территорию пляжа, размещенного на участке берега природного или искусственного водоема, водотока, моря или его отдельной части, используемого санаторно-курортными организациями (далее - лечебный пляж), осуществляется в порядке и на условиях, определенных санаторно-курортными организациями. При этом доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил надзорному ведомству в трехдневный срок разработать и утвердить изменения в санитарно-эпидемиологические требования, определив для санаторно-курортных организаций порядок и условия доступа к пляжу, а также ограничение доступа для посторонних людей, которые будут действовать до 1 марта 2022 года.