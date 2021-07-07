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Пандемия COVID-19

В Ливию прибыла третья партия вакцины "Спутник V"

Первые две партии российской вакцины поступили в Ливию в апреле и июне

КАИР, 7 июля. /ТАСС/. Третья партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла в Ливию. Об этом сообщило правительство национального единства на официальной странице в Facebook.

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Как отмечается, партия из 100 тыс. доз препарата была доставлена во вторник вечером в аэропорт Митига близ Триполи и позднее отгружена на склады-холодильники управления медицинского снабжения Ливии. После контрольной проверки Центром по контролю за продуктами и лекарствами образцов из партии на предмет их безопасности и соответствия стандартам вакцина будет запущена в применение.

Первые две партии российской вакцины поступили в Ливию в апреле и июне.

Кроме того, согласно заявлению правительства, в оборот после проверки качества запущена вакцина Pfizer в количестве 54 тыс. доз.

По последним данным Национального центра по контролю за болезнями, в Ливии с населением порядка 6,7 млн человек с начала пандемии было выявлено более 198 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 180 тыс. человек полностью выздоровели, более 3 тыс. заболевших умерли от осложнений. Число вакцинированных на данный момент превышает 393 тыс. человек.

Теги
РоссияЛивияПандемия COVID-19
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