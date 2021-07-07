На "Гродно Азот" в Белоруссии произошла внеплановая остановка цеха

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси произошла на крупнейшем предприятии нефтехимического комплекса Белоруссии "Гродно Азот", входящем в государственный концерн "Белнефтехим". Об этом сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"Причины случившегося выясняются, после их устранения цех приступит к пусковым операциям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, возможно, будет наблюдаться выброс выхлопов рыжего цвета - кратковременное увеличение содержания NOx (оксидов азота) в отходящих газах, так как входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает этим газам характерный красно-бурый оттенок.

По информации пресс-службы, выбросы будут укладываться в пределы разрешенных Минприроды. "Превышений установленных нормативов не зафиксировано. Угрозы городу, экологии и жителям нет. Сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне предприятия публикуются ежесуточно на официальном сайте ОАО "Гродно Азот", - отмечается в сообщении.