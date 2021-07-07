Форум "Россия - Донбасс: единство приоритетов" пройдет 15 июля в Донецке

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Около 800 участников из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также из России примут участие в форуме "Россия - Донбасс: единство приоритетов" 15 июля в Донецке. Об этом в среду сообщили в общественной организации "Русский центр".

"В Донецке 15 июля состоится форум "Россия - Донбасс: единство приоритетов". Организатор мероприятия - общественная организация "Русский центр" при поддержке всероссийской политической партии "Единая Россия", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что среди участников - представители руководства ДНР, ЛНР и партии "Единая Россия", а также политики, ученые, деятели культуры, ветераны труда, преподаватели и студенты, представители общественных организаций и движений, спортсмены, военнослужащие. Форум посвящен достижениям современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях. В ходе мероприятия участники обменяются мнениями о развитии основных сфер жизнедеятельности российского государства.

Также на площадке форума будет работать интерактивная зона - онлайн-центр регистрации граждан России, проживающих в Донбассе, на едином портале Государственных услуг.