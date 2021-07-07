Новый центр вакцинации от коронавируса открылся в Лужниках

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире центров вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в среду в Лужниках. Как сообщил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин, за прошедшие сутки первым и вторым компонентом вакцины были привиты 105 тыс. человек.

По его словам, количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем.

"За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч [человек], это астрономическая сумма. И, конечно, это требует ввода дополнительных мощностей. Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарово и в "Садоводе" общей мощностью около 4 тыс. человек в сутки, это оказалось крайне мало, и услуга очень востребована. Поэтому сегодня мы открываем центр вакцинации, я думаю, что это один из крупнейших в мире, общая мощность его составляет около 15 тыс. человек в сутки, это в два с половиной раза больше, чем мы открыли в Гостином дворе", - сказал Собянин.