Липецкие власти продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

ТАСС, 7 июля. Власти Липецкой области продлили самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет, а также имеющих перечень хронических заболеваний, до 1 августа. Соответствующее постановление опубликовано в среду на сайте администрации региона.

"Внести в постановление администрации Липецкой области "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области" следующие изменения: дополнить словами с "6 июля по 1 августа" [соблюдать самоизоляцию жителям региона старше 65 лет]", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 1 августа продлена обязанность предприятий отправлять своих сотрудников на удаленный режим работы, если это возможно по роду деятельности.

С начала пандемии в регионе выявлено 34 337 случаев заражения коронавирусом, из них 30 632 человека выздоровели, 942 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового собрания людей.