Интерпол предупредил о фейковых рассылках с предложениями купить вакцину от коронавируса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Фейковые рассылки с предложениями купить вакцину от коронавируса появились на фоне пандемии, сообщил директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс на пресс-конференции, посвященной онлайн-тренингу по кибербезопаcности Cyber Polygon 2021.

"Это широкораспространенные email-рассылки. Мы фиксируем, что рассылки также затрагивают и тему вакцинации. Видим рассылки, в которых людям предлагают преобрести вакцину, играя на узвимости данной темы", - сказал он.

Джонс отметил, что существуют преступные сети, которые рассылают предложения о покупке якобы настоящей вакцины и разрабатывают поддельные вакцины. Он пояснил, что имеет место гибридная модель мошенничества, когда онлайн-рассылки сочетается с физическими преступлениями.

Cyber Polygon - международная инициатива по повышению глобальной киберустойчивости, которая включает крупнейший технический тренинг для корпоративных команд и онлайн-конференцию с участием высокопоставленных представителей международных организаций и корпораций. Тренинг проходит ежегодно при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола, в этом году он пройдет в третий раз. В 2020 году в Cyber Polygon приняли участие 120 команд из 29 стран, аудитория прямой трансляции достигла 5 млн человек из 57 государств.