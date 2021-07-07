Путин поручил сократить срок ликвидации несанкционированных свалок в Омске

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и региональным властям до 1 ноября принять меры по сокращению срока ликвидации несанкционированных свалок в Омске, сообщается в перечне поручений после прямой линии, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Омской области принять меры, направленные на сокращение сроков реализации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах г. Омска, предусмотренных национальным проектом "Экология", - говорится в документе.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Омской области Александр Бурков.

В ходе прямой линии омич Владимир Лифантьев пожаловался президенту на плохую экологию в регионе. В ответе на обращение Путин заявил, что власти региона до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске, и призвал ускорить этот процесс. После этого глава региона сообщил, что судебные разбирательства с регоператором "Магнит" не позволяют подать заявки на рекультивацию двух крупных свалок в Омской области.