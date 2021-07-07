На горячую линию МЧС по крушению Ан-26 поступило 150 звонков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Психологи МЧС приняли более 150 звонков, связанных с авиакатастрофой пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили ТАСС в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС.

"В связи с падением пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России развернут телефон горячей линии: 8-800-775-17-17. По состоянию на 14:00 мск, за психологической помощью обратились 157 раз. Основной характер обращений - о судьбе близких", - сказали в центре.

В ЦЭПП отметили, что психологи и линия работают в круглосуточном режиме. Также на месте катастрофы присутствуют шесть сотрудников центра. "Фактор неизвестности и неопределенности вызывает острые эмоциональные реакции. Задача специалиста горячей линии - стабилизировать психоэмоциональное состояние пострадавших. Также специалисты оказывают информационную поддержку, сообщая о ходе поисковых работ", - пояснили в ЦЭПП.