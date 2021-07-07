Путин поручил создать условия обучения в приморской школе, где в апреле обрушилась стена

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 августа обеспечить надлежащие условия обучения в школе села Воздвиженка Уссурийского района Приморского края, где в апреле обрушилась стена здания. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам прямой линии, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить надлежащие условия для обучения по программам среднего общего образования учащихся села Воздвиженка Уссурийского городского округа Приморского края", - говорится в тексте документа.

Срок исполнения поручения - 1 августа.

Стена обрушилась в корпусе школы 1953 года постройки в селе Воздвиженка в Приморье в середине апреля, пострадавших не было. По требованию прокуратуры учебный процесс в школе был приостановлен. Школа находилась в двух корпусах, всего в ней обучались 487 учеников. Общеобразовательное учреждение летом 2020 года проходило приемку к учебному году, замечаний со стороны специалистов различных служб, входящих в комиссию, к состоянию здания высказано не было.