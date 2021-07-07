Глава Центра Чумакова заявил об эффективности "Ковивака" против штамма COVID-19 "дельта"

"Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "Ковивак" против вируса "дельта" в сравнении с альфа-штаммом коронавируса", - сказал он.

Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в стране вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.