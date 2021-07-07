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Пандемия COVID-19
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Глава Центра Чумакова заявил об эффективности "Ковивака" против штамма COVID-19 "дельта"

Айдар Ишмухаметов заявил, что исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины против вируса "дельта" в сравнении с альфа-штаммом коронавируса
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российская вакцина "Ковивак" эффективна против штамма коронавируса "Дельта", сообщил ТАСС в среду генеральный директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

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"Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "Ковивак" против вируса "дельта" в сравнении с альфа-штаммом коронавируса", - сказал он.

Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в стране вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.

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