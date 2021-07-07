Заповедник "Аркаим" реконструировал модель жилища каменного века, пострадавшую при пожаре

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники Челябинского государственного историко-культурного заповедника "Аркаим", где находится уникальный памятник эпохи бронзы - укрепленное поселение, реконструировали пострадавшую при пожаре в 2019 году модель жилища каменного века. С 10 июля она будет открыта для посетителей, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства культуры Челябинской области в среду.

"В 2019 году в результате пожара было разрушено самое большое жилище. С 2020 года началось восстановление объекта, основные работы по подготовке фундамента, возведению и обмазке стен были завершены к июню 2021 года. С 10 июля обновленный музейный комплекс будет готов принимать гостей в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на руководство заповедника сообщалось, что реконструкция идет с учетом новых археологических данных. Посетители смогут увидеть обновленные интерьеры и сложить представление о том, как же был устроен быт в те времена.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар произошел ночью 31 августа. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Укрепленное поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) во время обследования долины реки Большая Караганка. Аркаим - самое известное доисторическое поселение на Южном Урале. Ученые установили, что Аркаим был современником расцвета Египетской цивилизации (примерно III тысячелетие до н.э.). Люди жили здесь около 100 лет, а потом организованно покинули жилища и, предположительно, ушли в сторону Ирана и Афганистана.