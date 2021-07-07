ГП РФ поручила найти причину самого высокого в Сибири числа онкобольных детей на Алтае

БАРНАУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин выразил обеспокоенность самым высоким в Сибири числом онкобольных детей в Алтайском крае. Он поручил найти причину высокой заболеваемость вновь назначенному прокурору региона Антону Герману в рамках его представления в Барнауле в среду.

"По Сибири больше всего детей [с онкологией], с большим отрывом. Боюсь называть эту цифру. Надо вместе с региональным Минздравом разобраться, чем обусловлена такая разница. Может есть предприятие, несущее угрозообразующие факторы. Надо разобраться, но количество, исходя из статистики, несоизмеримо больше, чем в любом другом регионе Сибири", - сказал Демешин, обращаясь к Герману.

В Минздраве Алтайского края ТАСС уточнили, что в настоящий момент в регионе на учете состоят 453 ребенка с онкозаболеваниями. "Ежегодно злокачественную опухоль выявляют у разного числа маленьких жителей, до 60 случаев. Так, в 2019 году онкология выявлена у 54 детей, в 2020-м - у 57", - подчеркнули в пресс-службе.

В числе других проблем региона, которые вызвали беспокойство Демешина, освоение средств, выделенных в рамках нацпроектов, обеспечение жильем детей-сирот, переселение из аварийного жилья и большое количество банкротящихся предприятий.