Путин поручил астраханскому губернатору скорректировать порядок назначения выплат на детей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в срок до 1 августа поручил астраханскому губернатору Игорю Бабушкину скорректировать порядок назначения выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

"Рекомендовать правительству Астраханской области привести региональные нормативные правовые акты в соответствие с установленными правительством Российской Федерации основными требованиями к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, согласовав их с Минтрудом России", - говорится в перечне поручений, опубликованном в среду на сайте Кремля.

30 июня на прямую линию президента РФ обратилась жительница Астраханской области Оксана Плужникова, она рассказала о том, что местные власти отказывают в выплате детских пособий от трех до семи лет, требуя сведения о доходах за весь 2020 год. Глава Минсоцразвития РФ Антон Котяков сообщил, что такие требования незаконны, а президент поручил федеральному правительству разобраться в ситуации. Позже прокуратура Астраханской области начала проверку по сообщению Плужниковой.