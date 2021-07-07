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Прямая линия с президентом РФ

Путин поручил астраханскому губернатору скорректировать порядок назначения выплат на детей

Речь идет о детях от трех до семи лет включительно

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в срок до 1 августа поручил астраханскому губернатору Игорю Бабушкину скорректировать порядок назначения выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

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"Рекомендовать правительству Астраханской области привести региональные нормативные правовые акты в соответствие с установленными правительством Российской Федерации основными требованиями к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, согласовав их с Минтрудом России", - говорится в перечне поручений, опубликованном в среду на сайте Кремля.

30 июня на прямую линию президента РФ обратилась жительница Астраханской области Оксана Плужникова, она рассказала о том, что местные власти отказывают в выплате детских пособий от трех до семи лет, требуя сведения о доходах за весь 2020 год. Глава Минсоцразвития РФ Антон Котяков сообщил, что такие требования незаконны, а президент поручил федеральному правительству разобраться в ситуации. Позже прокуратура Астраханской области начала проверку по сообщению Плужниковой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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