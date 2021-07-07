Эксперты считают, что предстоящий сезон гриппа может стать более тяжелым

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Предстоящий сезон гриппа обещает стать крайне сложным с учетом того, что многие страны - в первую очередь развивающиеся - испытывают большие трудности в борьбе с пандемией COVID-19, а быстрое распространение штамма "дельта" привело в некоторых регионах мира к новому росту заболеваемости. Об этом в среду в интервью телеканалу CNBC заявила директор Консорциума моделирования COVID-19 Техасского университета Лорен Майерс.

"Когда кто-то восстанавливается после сезонного гриппа, он приобретает определенный иммунитет, защищающий его от гриппозного заражения в будущем, по крайней мере на короткий период времени. Поскольку меры, принятые для сдерживания COVID-19, предотвратили распространение гриппа в прошлом году, мало кто им заражался в последнее время, поэтому мы, вероятно, вступаем в сезон гриппа с более высокой, чем обычно, восприимчивостью к нему, и это, возможно, сопряжено с повышенным риском", - сказала эксперт.

По мнению Майерс, предстоящий гриппозный сезон является очень непредсказуемым еще и по той причине, что из-за пандемии коронавируса внимание мирового медицинского сообщества было в значительной степени отвлечено от наблюдений за эволюцией штаммов гриппа, а стало быть возможны "неприятные и даже опасные сюрпризы". В этой связи, подчеркнула она, особую важность приобретает персональный человеческий фактор - готовность заблаговременно сделать прививку от гриппа.

"Из опыта последних 18 месяцев пандемии COVID-19 мы уяснили, что решения, которые мы принимаем как частные лица и общество, могут оказывать огромное влияние на развитие эпидемии, - заявила Майерс. - Мы можем и должны выполнить нашу роль в предотвращении катастрофического развития сезонного гриппа, приняв участие в вакцинации в самом начале предстоящей осени и предприняв меры предосторожности, если и когда вирус [гриппа] начнет широко распространяться".

Грипп никуда не денется

Тревогу по поводу, возможно, "крайне сложного" предстоящего сезона гриппа одним из первых, по данным CNBC, поднял главный санитарный врач Англии Крис Уитти, заявивший в июне о том, что применительно к респираторным заболеваниям предстоящая зима, вероятно, "будет довольно сложной". Он напомнил, что, независимо от развития кампании борьбы с пандемией коронавируса, грипп никуда не денется и, возможно, заявит о себе более решительно. "Мы должны не забывать об этом и готовиться к тому, что предстоящая зима, вероятно, будет сложной", - цитирует телеканал Уитти.

По словам ведущего эпидемиолога федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Линнетт Браммер, пока трудно прогнозировать, каким будет сезон гриппа 2021/2022, "но необходимо готовиться к тому, что распространение этого заболевания вернется к доковидным уровням", о чем свидетельствует возвращение к ним некоторых респираторных вирусов.

"Мы полагаем, что нечто подобное может произойти и с гриппом, - заявила она CNBC. - Данные <...> свидетельствуют о том, что активность ряда обычных респираторных вирусов <...> возрастает". Некоторые факторы, добавила она, "могут привести к тому, что предстоящий сезон гриппа станет более тяжелым, чем обычно".