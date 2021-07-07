Путин рекомендовал принять меры для устранения подтоплений дорог в Лесосибирске

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин рекомендовал губернатору Красноярского края Александру Уссу до 1 сентября принять меры для устранения подтоплений дорог в городе Лесосибирск Красноярского края и организовать мониторинг качества дорожного ремонта. Об этом сообщается в перечне поручений после прямой линии, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Рекомендовать Правительству Красноярского края: а) обеспечить проведение мониторинга качества ремонтных работ на дорожной сети Красноярского края; б) принять необходимые меры по устранению подтопления автомобильных дорог в районе г. Лесосибирска", - говорится в перечне поручений.

30 июня на прямую линию президента Владимира Путина обратилась жительница города Наталья Прокопьева, которая пожаловалась главе государства на состояние дороги. По ее словам, автодорогу подтапливает, вода прибывает с каждым днем. Сообщалось, что прокуратура края начала проверку по факту возможных нарушений при ремонте автодороги. Позже прокуратура направила в СК материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании за халатность ответственных лиц при ремонте автодороги в поселке Боровое города Лесосибирска.