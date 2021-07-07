Суд Петербурга запретил мультфильм Happy tree friends на сайте Lordfilm

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным популярный мультфильм Happy tree friends, размещенный на сайте Lordfilm, а также еще четыре мультфильма на различных интернет-сайтах, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Просмотр мультсериала [Happy tree friends], безусловно, наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России. Суд требования истца удовлетворил, признав запрещенной к распространению информацию по следующим ссылкам", - говорится в сообщении, где приводятся ссылки на портал Lordfilm, а также на YouTube и RuTube и сайт smotret-multfilmi.net.

Иски подала прокуратура. Также, по данным пресс-службы, под запрет на указанных порталах попали мультфильмы "Ад Данте: Анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона", "Космос: Территория смерти". По данным пресс-службы, эксперты пришли к выводу, что данный контент имеет сцены жестокости и может нанести вред психическому здоровью детей.

Happy tree friends ("Счастливые лесные друзья") - популярный американский мультсериал про зверей, впервые показанный в 1999 году. Мультфильм позиционируется как снятый в жанре черного юмора, в его эпизодах показываются сцены жестоких расправ героев друг над другом. При этом мультфильм, как заключили эксперты для суда, ориентирован на детей младшего возраста.

Рассматривать большое количество исков о запрете мультфильмов по ссылкам на различных популярных сайтах районные суды в Петербурге начали в январе этого года. При этом ранее претензии касались только японских аниме. О запрете петербургскими судами мультсериалов производства США не в жанре аниме ранее не сообщалось. Из названных мультфильмов в Японии сделаны только "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", остальные произведены в США или совместного с Америкой производства.

В прокуратуре Петербурга сообщали ТАСС, что претензии надзорного ведомства касаются только конкретных ссылок на сайты и связаны с тем, что на порталах не было возрастных ограничений по просмотру такого контента.