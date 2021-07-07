Течение коронавируса у беременных в Петербурге стало более тяжелым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Медики Санкт-Петербурга за время пандемии зарегистрировали более 2 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди беременных. При этом в последнее время они отмечают, что течение болезни у женщин стало более тяжелым, а у новорожденных появились симптомы, рассказали специалисты на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Если рассматривать динамику инфекционного процесса во времени, то за последний период мы отмечаем среди госпитализированных беременных женщин с коронавирусной инфекцией утяжеление течения коронавируса. Тяжесть состояния определяется мультисистемным поражением - поражаются многие системы - гинекология, неврология. Поэтому беременная женщина с коронавирусной инфекцией требует большого количества специализированной помощи в виде дополнительных консультантов именно по узким специальностям", - рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина.

Как отметил главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Виталий Беженарь, за весь период пандемии в городе зарегистрировали более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом среди беременных, более 800 уже родили. Среди заразившихся беременных умерли 13 человек, умер также один младенец - помимо коронавируса у него был сепсис.

"Безусловно, и клиническая симптоматика новорожденных, она некоторым образом стала отличаться от того, что было в предыдущие две волны. В большинстве своем новорожденные рождались практически здоровыми - за ними требовалось в течение 14 дней наблюдение медицинского персонала, как это и прописано в клинических рекомендациях. Сейчас эта клиническая симптоматика нетяжелая, но у новорожденных появились ринофарингиты, у них появились конъюктивиты, новорожденные стали болеть не самыми тяжелыми формами врожденных пневмоний, но это не критично", - пояснила заместитель главного врача Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий Юлия Горелик.

В целом, по словам Беженаря, большинство беременных женщин переносят коронавирус в легкой форме. Ранее эксперты одобрили вакцинацию беременных препаратом "Спутник V". Беженарь отметил, что желательно озаботиться вопросом вакцинации при планировании беременности.

По последним данным, в Петербурге выявили 482 055 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 460 687 человек, умерли 17 082. За последние сутки в городе выявили 1 906 случаев заражения.