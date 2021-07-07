"Спутник лайт" поступит в Свердловскую область в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник лайт" поступит в Свердловскую область уже в июле. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба в среду.

"Мы предполагаем, что в этом месяце "Спутник лайт" появится у нас в регионе", - сказал Креков уточнив, что размер поставки пока неизвестен.

Также замгубернатора отметил, что в ближайшее время в регион придет около 5 тыс. доз вакцины "Ковивак".

В Свердловской области с начала пандемии зафиксировали 96 137 случаев коронавируса, из них 89 539 человек уже выздоровели, 3 944 умерли.