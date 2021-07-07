Путин поручил провести инвентаризацию источников выбросов городов проекта "Чистый воздух"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Росприроднадзору до 15 ноября провести инвентаризацию стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в Омске и других городах, которые участвуют в проекте "Чистый воздух". Об этом говорится в перечне поручений после прямой линии, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Росприроднадзору обеспечить проведение: а) инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, расположенных на объектах I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в г. Омске и других городах-участниках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология", - говорится в перечне поручений.

Также президент поручил ведомству провести проверку объектов накопленного вреда в Омске и представить предложения о мерах по ликвидации объектов. Ответственной за выполнение поручений назначена глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Житель Омска Владимир Лифантьев во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловался на загрязнение воздуха в городе. По его словам, омичи не почувствовали эффекта реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Житель Омска попросил президента повлиять на предприятия региона, не контролирующие выбросы в атмосферу.

Путин заявил, что рассчитывает на снижение в Омске количества вредных выбросов в атмосферу на 20% к 2024 году в рамках нацпроекта "Экология", несмотря на все сложности в настоящее время.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в федеральный проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.