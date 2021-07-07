Эксперт: коллективный иммунитет должен быть у 95% россиян, чтобы эпидпроцесс закончился

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Коллективный иммунитет, при определении которого учитываются как вакцинированные, так и переболевшие, должен быть сформирован не менее чем у 95% населения РФ для того, чтобы остановить распространение COVID-19. Об этом сообщил в среду главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

"Обычно говорят: от 70% до 80% - это показатель, который прерывает раскрутку эпидемического процесса. То есть вы защищены, я защищен, появляется больной, ему, грубо говоря, некого заражать. <...> Начинает затухать эпидемический процесс, но он в ноль не сходит. Чтобы свести эпидпроцесс в ноль, нужно, чтобы привилось или переболело или и то и другое не меньше 95% населения", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Никифорова, такое за всю историю случалось лишь один раз - был побежден вирус натуральной оспы.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уточенный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ должен составлять 80% взрослого населения. Новые категории будут включены при его определении, в частности переболевшие ковидом, привитые и те, кто переболел или привился более 6 месяцев назад.