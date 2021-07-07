Хуснуллин: для обеспечения жильем детей-сирот в Кузбассе выделили 1 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Программа социально-экономического развития Кемеровской области предусматривает выделение в 2021 году 1 млрд рублей на обеспечение детей-сирот жильем, при этом по просьбе властей региона 782 млн рублей будут освоены в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду.

"Также в программу включены значимые мероприятия социальной сферы. Это прежде всего обеспечение жильем детей-сирот, переселение граждан из аварийного жилищного фонда. На детей-сирот мы выделили более 1 млрд рублей в этом году и по просьбе региона 782 млн перенесли на следующий год - финансирование обеспечено", - сказал он.

По словам вице-премьера, по программе ускоренной ликвидации аварийного жилья в регионе выделено 2 млрд рублей, что позволит переселить 2 600 человек и уменьшить объем аварийного жилья почти на 51 тыс. кв. м.

В апреле сообщалось о том, что до конца года в Кузбассе предполагается закупить для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 746 жилых помещений.