Суточный максимум температуры воздуха на 7 июля зафиксировали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Новый суточный максимум температуры воздуха установили в Санкт-Петербурге 7 июля. Столбики термометров поднялись до отметки 31,7 градуса, побив прежний рекорд для этого дня, зафиксированный в 2010 году, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Рекорд побили. В 17 часов температура воздуха в Санкт-Петербурге [составила] +31,7 градуса. В 2010 году в этот день было 31,4 градуса", - сказал собеседник агентства.

Абсолютный минимум температуры воздуха - плюс 6 градусов - наблюдался в 1882 году, отмечается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Между тем, температура воды в реке Неве, по данным наблюдений на 7 июля, составляет +22 градуса.

Ранее сообщалось, что аномально жаркая погода с температурными значениями на 7-10 градусов выше нормы прогнозируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с 7 по 12 июля.