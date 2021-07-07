Глава МИД Франции выразил соболезнования семье убитого президента Гаити

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и выражает свои соболезнования его семье и жителям страны. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Я был потрясен, узнав о произошедшем этой ночью убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. От имени Франции я выражаю самые искренние соболезнования его семье и народу Гаити, - заявил он. - Я решительно осуждаю это трусливое убийство".

Глава МИД Франции призвал раскрыть все обстоятельства этого преступления, отметив, что оно произошло на фоне крайне ухудшившейся политической обстановки и ситуации в сфере безопасности. "Я призываю всех, кто участвует в политической жизни Гаити, проявлять спокойствие и сдержанность. Также я призываю наших граждан проявлять максимальную осторожность", - добавил он.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь, где позже умерла. Позднее в среду и. о. премьер-министра страны Клод Жозеф объявил, что Совет министров принял решение ввести военное положение на территории республики.