Эксперт рассказал о случаях заболевания COVID-19 в третий раз

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Человек может заболеть новой коронавирусной инфекцией в третий раз, при этом заболевание может протекать гораздо тяжелее, чем первые два раза, сообщил в среду на пресс-конференции педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.

"Мы сейчас видим, что заболевают не просто второй раз те, кто болел в первую и вторую волну. Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", - сказал он.

Эксперт пояснил, что иммунный ответ на инфекцию после перенесенного ковида может быть не таким сильным в дальнейшем, как после вакцинации. "Иммунитет, который формируется, он, скажем так, <...> очень много балансных Т-клеток, балансных антител, которые не являются вируснейтрализующими, активными непосредственно для этого коронанвируса", - пояснил он, призвав граждан прививаться против коронавируса.