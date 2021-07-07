Работу кафе, игровых комнат и части учреждений культуры ограничили в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, ограничив проведение массовых мероприятий в кафе и некоторых учреждениях культуры. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Музеям и библиотекам придется ограничить посещение экспозиций и читальных залов до десяти человек, одновременно находящихся в одном помещении. Это распространяется на любые семинары, конференции и круглые столы в музеях и библиотеках, проходящие в очном формате. <…> Запрещено проведение в точках общепита корпоративов, банкетов, поминальных обедов и других массовых мероприятий. Работа объектов общепита вновь ограничена по времени: не ранее чем с 06:00 и не позднее чем до 23:00 часов по местному времени, за исключением работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций. Проведение массовых домашних праздников и поминальных обедов (больше 10 человек) также запрещено", - сказано в распространенном сообщении.

Еще одно нововведение касается детских развлекательных центров и игровых комнат, расположенных в помещениях. Теперь посетители должны в них находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга, то есть на одного человека должно быть отведено 4 кв. м площади. Также в документе уточняется, что в отделах ЗАГС региона во время регистрации допускается присутствие не более восьми человек, обязательно соблюдение социальной дистанции. Согласно указу, по 20 июля продлен запрет на работу кальянных.

"По-прежнему нельзя без маски входить на территорию торговых объектов, места оказания услуг, общественный транспорт (в том числе такси). Продажа товаров и оказание услуг лицам, находящимся без средств индивидуальной защиты, запрещается. Изменения вступают в силу сегодня", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Оренбургской области решили ужесточить ограничительные меры из-за роста числа ежедневно выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции. Так, в регионе официально зарегистрировано уже 49 178 случаев, в том числе 266 - за прошедшие сутки. При этом в начале июня в регионе регистрировали около 60-70 новых случаев ежесуточно. Выздоровели за все время 43 511 человек, 1 137 пациентов умерли. Прежним указом губернатора в Оренбуржье ограничили проведение массовых мероприятий, наполняемость кинозалов до 75% и перевели на дистанционный формат работы людей старше 65 лет.