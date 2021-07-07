Эксперт рассказал, где безопаснее прививаться

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Граждане не соблюдают меры эпидбезопасности при прохождении вакцинации от коронавируса в поликлиниках, площади торговых центров (ТЦ) позволяют сделать прививку с меньшими рисками. Об этом сообщил вирусолог Евгений Тимаков на пресс-конференции в среду.

"Специально ездил в пункты вакцинации по торговым центрам, по паркам. Абсолютно все устроило. Я согласен, что там достаточно площадей для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию, организовано все грамотно. Но в поликлиниках <…> социальная дистанция там никакая нигде не соблюдается. И одновременно в регистратуру, к сожалению, в данный момент приходят люди, которые и вакцинируются, и являются источником инфекции", - сказал Тимаков.

Он добавил, что при этом люди не надевают маски.

"Люди до сих пор не могут понять, что масочный режим в принципе спасает от коронавирусной инфекции <…> Мы сами не помогаем себе не заразиться. Вот это очень важный момент. А потом [человек] оказывается в больнице, на 4-5-й день после прививки идет госпитализация и говорят: "Вакцина не сработала, не помогла", - отметил вирусолог.

По его словам, безопаснее делать прививку в торговом центре или на работе. "Площади позволяют сделать прививку в торговом центре с меньшими рисками. Еще очень мне понравилась организация вакцинации сейчас на предприятиях, когда работодатели приглашают врачей с вакцинами", - сказал эксперт, назвав такую организацию вакцинации грамотной.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Как сообщал ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, вакцинация идет активно, в день вакцинируются до 850 тыс. человек. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.