Коронавирус, предположительно, обнаружили в двух детских лагерях на Кубани

"В станице Динской временно приостановлена работа двух пришкольных детских лагерей при школе № 2 - оздоровительного и лагеря труда и отдыха. <...> Их временно закрыли по предписанию Роспотребнадзора в связи с обнаружением инфекционного заболевания у одного из детей, предположительно, коронавирусной инфекции", - сообщили ТАСС в среду в администрации Динского района.

Руководство школы оповестило родителей по телефону и через мессенджеры о приостановке работы двух пришкольных лагерей до 13 июля 2021 включительно. Всего в двух пришкольных лагерях школы № 2 станицы Динской - оздоровительном и лагере труда и отдыха - занимаются более 200 детей. Лагеря открылись 24 июня, вместе с выходными днями смена длится 21 день.