Контроль за соблюдением масочного режима в транспорте усилили в Курганской области

ТАСС, 7 июля. Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте усилили в Курганской области, сообщили в среду в группе оперативного штаба региона во " ВКонтакте ".

"В Курганской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в автобусах. Совместные рейды сотрудников департамента экономического развития и транспортного управления проходят пять дней в неделю. Инспекторские бригады проверяют ношение защитных масок", - говорится в сообщении.

Как сообщает оперштаб со ссылкой на главного специалиста отдела контроля в сфере закупок департамента экономического развития региона Елену Рыкову, протоколы на нарушителей составляют ежедневно, также проверяют предприятия сферы обслуживания и торговли.

"С начала рейдовых мероприятий, а это апрель прошлого года, в Кургане сотрудниками органов исполнительной власти составлено 370 протоколов с общей суммой взыскания 550 тыс. рублей. Наказание за несоблюдение санитарных норм понесли кондукторы, водители и перевозчики, оказывающие услуги по перевозке пассажиров с нарушениями установленных правил. Суммы штрафов составили от 1 тыс. до 50 тыс. рублей. Плюс к этому сотрудники полиции со своей стороны составили 60 протоколов на нарушителей", - отметили в оперштабе.

В Курганской области с начала пандемии выявили 23 023 заразившихся коронавирусом.