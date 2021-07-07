Парламент Ставрополья предложил расширить перечень свалок, ликвидируемых при господдержке

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Дума Ставропольского края предложила расширить критерии отбора свалок, ликвидация которых проходит при федеральной поддержке. Парламентарии выступили за включение в перечень мусорных полигонов, расположенных не только в городах, но и в районных центрах. Подобных полигонов насчитывается около 200, сообщили в среду журналистам в пресс-службе краевой Думы.

"Край получает федеральное финансирование только на рекультивацию городских несанкционированных объектов размещения ТКО. <…> Совместно с региональным правительством мы добиваемся расширения перечня объектов для вхождения в нацпроект. Чтобы федеральные средства на ликвидацию свалок могли получать и районные центры. Соответствующее письмо в Минприроды РФ будет направлено в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова зампреда профильного комитета Думы Виктора Надеина.

По приоритетному проекту "Чистая страна" в крае рекультивируют шесть крупных свалок к 2023 году. Работы в курортном городе Кисловодске и в городе Светлограде уже проведены, в 2021 году идет ликвидация свалок в Лермонтове и Нефтекумске. Подтверждена заявка на включение в проект на 2022 год двух закрытых свалок в городах-курортах Железноводск и Пятигорск.

"Сегодня в региональном кадастре отходов насчитывается 269 объектов размещения твердых коммунальных отходов. По подсчетам Минприроды [края] на их рекультивацию требуется порядка 6 млрд рублей. Только на изготовление проектно-сметной документации необходимо 500 млн рублей. Самостоятельно регион с такими объемами не справится", - поясняют в краевом парламенте.

В 2020 году специалисты Минприроды края подготовили документацию для включения в нацпроект свалки в селе Донское с населением порядка 15 тыс. человек. Однако по условиям федерального проекта в населенном пункте должно проживать не менее 60 тыс. жителей, пояснили в Думе края. По информации Думы Ставрополья, основная часть свалок в регионе находится на землях сельских поселений. Небольшие полигоны ликвидируют за счет средств муниципалитетов.