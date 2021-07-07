Эксперт выступил за перевод большей доли сотрудников на удаленку после периода отпусков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Введение полного локдауна могло бы остановить распространение коронавируса, однако станет ударом по бизнесу. Более эффективным будет усиление ограничительных мер, в частности, перевод большего числа работников на удаленку, а также контроль за вирусной нагрузкой в стране, считает педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.

"Я бы усилил, наверное, к концу отпускного периода дистанционную работу. Полный локдаун, естественно, остановит эпидпроцесс, но для бизнеса это будет беда полная, потому что и так же еле-еле все выживают <...> На здоровье банкротство лучшим образом не влияет", - сказал он.

Как отметил врач, наиболее эффективным решением для сдерживания вируса было бы установление контроля за вирусной нагрузкой в стране. "Я вижу это так, что нужно просто контролировать выделение вируса, в плане вирусной нагрузки, по возможности. Как осенью было сделано: часть людей была переведена на дистанционную работу для того, чтобы разгрузить систему транспорта, где скученность людей большая, и контроль был за напоминанием людям о том, что когда мы контактируем друг с другом длительно, то нужно хотя бы использовать масочный режим, чтобы не выделять огромное количество вируса. Эти меры были бы более эффективными", - считает он.