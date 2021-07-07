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Пандемия COVID-19

Эксперт выступил за перевод большей доли сотрудников на удаленку после периода отпусков

Введение полного локдауна могло бы остановить распространение коронавируса, однако станет ударом по бизнесу, считает педиатр, вирусолог Евгений Тимаков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Введение полного локдауна могло бы остановить распространение коронавируса, однако станет ударом по бизнесу. Более эффективным будет усиление ограничительных мер, в частности, перевод большего числа работников на удаленку, а также контроль за вирусной нагрузкой в стране, считает педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.

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"Я бы усилил, наверное, к концу отпускного периода дистанционную работу. Полный локдаун, естественно, остановит эпидпроцесс, но для бизнеса это будет беда полная, потому что и так же еле-еле все выживают <...> На здоровье банкротство лучшим образом не влияет", - сказал он.

Как отметил врач, наиболее эффективным решением для сдерживания вируса было бы установление контроля за вирусной нагрузкой в стране. "Я вижу это так, что нужно просто контролировать выделение вируса, в плане вирусной нагрузки, по возможности. Как осенью было сделано: часть людей была переведена на дистанционную работу для того, чтобы разгрузить систему транспорта, где скученность людей большая, и контроль был за напоминанием людям о том, что когда мы контактируем друг с другом длительно, то нужно хотя бы использовать масочный режим, чтобы не выделять огромное количество вируса. Эти меры были бы более эффективными", - считает он.

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