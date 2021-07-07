Основной источник водоснабжения Челябинска избавят от обилия водорослей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Челябинский цинковый завод стал инициатором выпуска 1,5 тонн травоядной рыбы в основной источник водоснабжения Челябинска - Шершневское водохранилище, которое ежегодно сталкивается с проблемой цветения водорослей. По прогнозам, к лету 2022 года рыба значительно уменьшит объем растительности в водоеме, сообщил ТАСС в среду директор предприятия Павел Избрехт.

"По инициативе нашего завода в Шершневское водохранилище выпустили около 1,5 тонн сазана, довольно взрослых особей. Это травоядная рыба, она ест корни растительности и тем самым чистит водоемы от водорослей. По нашим прогнозам, уже через год можно будет наблюдать эффект, уровень качества воды в Шершнях вырастет", - сказал собеседник агентства.

По словам директора, выпуск рыбы, ее количество и порода согласованы со Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. Сазанов вырастила Троицкая продовольственная компания. На берегу рыбу приняла специальная комиссия, в которую вошли представители Минсельхоза Челябинской области и другие чиновники.

Шершневское водохранилище является основным источником воды для Челябинска. Водоем относится к объектам федерального надзора. Министерство экологии Челябинской области находится в постоянном взаимодействии с коллегами и держит ситуацию в водохранилище на контроле.